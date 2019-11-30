12رقما يثبت تطور الأنشطة غير المصرفية بعد مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الرقابة

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وخلال العشر سنوات الماضية، تطورت أحجام الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر بشكل كبير، ونستعرض أبرز 12 رقم يكشف تطور القطاع
1- ارتفع إجمالى قيمة رأس المال السوقى للأسهم من 499.6 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 715.4 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر عام 2019، كما بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج حتى نهاية سبتمبر 2019 حوالى 1.34 تريليون جنيه.
2- ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التأمين من 6.1 مليار جنيه منذ الدمج إلى 34.9 مليار جنية فى نهاية العام المالى 2019، بمعدل زيادة 472%.
3- قفزت صافى استثمارات قطاع التأمين من 28.9 مليار جنيه منذ الدمج إلى 102 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2019 وبنسبة تغير قدرها 253%.
4- تضاعف إجمالى التمويل العقارى الممنوح للشركات من 0.548 مليار جنيه منذ الدمج إلى 11.4 مليار جنية حتى سبتمبر 2019.
9- تضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلى من 3.6 مليار جنيه منذ الدمج إلى 193.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2019
10- تضاعفت قيمة الأوراق المخصمة من 0.430 مليار جنيه منذ الدمج إلى 48.2 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2019.
11- 3 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر خلال 5 سنوات فقط، كما بلغ إجمالى أرصدة التمويل متناهى الصغر فى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 14.9 مليار جنيه.
12- تقدم مصر 78 مركز خلال 5 سنوات فى أهم تقييم لحماية المستثمرين وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
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