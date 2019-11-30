شكرا لقرائتكم خبر عن 12رقما يثبت تطور الأنشطة غير المصرفية بعد مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام وتحتفل الهيئة العامة للرقابة المالية، بمرور 10 سنوات على إنشائها لتحل محل 3 هيئات رقابية فى جهة رقابية موحدة للقطاع المالى غير المصرفى، وتُعد الهيئة لعقد عدد من ورش العمل الدولية تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية المعروفة فى أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها اسهاماتها فى القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وخلال العشر سنوات الماضية، تطورت أحجام الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر بشكل كبير، ونستعرض أبرز 12 رقم يكشف تطور القطاع

1- ارتفع إجمالى قيمة رأس المال السوقى للأسهم من 499.6 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 715.4 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر عام 2019، كما بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج حتى نهاية سبتمبر 2019 حوالى 1.34 تريليون جنيه.

2- ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التأمين من 6.1 مليار جنيه منذ الدمج إلى 34.9 مليار جنية فى نهاية العام المالى 2019، بمعدل زيادة 472%.

3- قفزت صافى استثمارات قطاع التأمين من 28.9 مليار جنيه منذ الدمج إلى 102 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2019 وبنسبة تغير قدرها 253%.

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4- تضاعف إجمالى التمويل العقارى الممنوح للشركات من 0.548 مليار جنيه منذ الدمج إلى 11.4 مليار جنية حتى سبتمبر 2019.

9- تضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلى من 3.6 مليار جنيه منذ الدمج إلى 193.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2019

10- تضاعفت قيمة الأوراق المخصمة من 0.430 مليار جنيه منذ الدمج إلى 48.2 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2019.

11- 3 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر خلال 5 سنوات فقط، كما بلغ إجمالى أرصدة التمويل متناهى الصغر فى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 14.9 مليار جنيه.

12- تقدم مصر 78 مركز خلال 5 سنوات فى أهم تقييم لحماية المستثمرين وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.