شكرا لقرائتكم خبر عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن من ضمن الأسباب التي ارتكز عليها التقرير تمكين المرأة، والإصلاحات التي منها: إلغاء شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، فضلا عن بعض الأمور التي يتطرق إليها التقرير ومنها تبوء المرأة الوظائف القيادية التي كانت حكرا على الرجال، والتحول الرقمي، والشفافية.
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