شكرا لقرائتكم خبر عن لولو مول تعلن شراكتها مع سيني بوليس والان نبدء بالتفاصيل
خلال المناسبة صرح شهيم محمد قائلا: نحن نفخر بجلب تجربة سينما بمواصفات عالمية من خلال صالات العرض العالية الجودة لسيني بوليس، التي ستوفر تجربة ترفيه أخرى لعملائنا. نحن نشكر مجموعة الحكير لعملنا يدا بيد لتوفير مساحات للعوائل لمنحهم تجربة الاستمتاع بالأفلام.
بدوره قال السيد أشيش: نحن مسرورون للشراكة مع لولو مول لتوفير أفضل تجربة أفلام للعملاء بمختلف الأنواع، من الأفلام للأطفال حتى الشاشات الكبرى، وتوفير سينما الجيل الرابع والسينما الفاخرة.
نحن نعمل للترحيب بعملاء لولو مول ومنحهم التجربة لمختلف الأفلام لكل الأعمار. مشروع السينما الذي تم الإعلان عنه حديثا هو جزء من شراكة طويلة الأجل مع مجموعة الحكير، بالتعاون مع مجموعة الطاسر وسيني بوليس الموجودة في المكسيك، للإعلان عن صالات عرض في 15 مدينة رئيسية حول المملكة.
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