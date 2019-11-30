شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أشارت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز د. سهى العلاوي: إلى أن تقرير ممارسة الأعمال 2020 يعكس نجاح المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة، مشيرة إلى أن التصنيف يضع المملكة ضمن أفضل الدول على مستوى العالم ويؤكد نجاح وفاعلية الخطط المرسومة في رؤية 2030، ومن ضمنها تحسين بيئة الأعمال لرواد الأعمال المحليين، وكذلك المستثمرون الأجانب للعمل في المملكة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين وتحقيق نمو مستدام والعمل على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره وتفعيل أدوار القطاع الخاص وسرعة الاستجابة في معالجة أي تحديات ومعوقات.

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