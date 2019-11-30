شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه صوب أكبر تراجع شهري في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع البلاديوم 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 1834.14 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة غير مسبوقة.
وارتفع المعدن، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات لتقليص الانبعاثات الضارة، 45 % هذا العام ويتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي بفعل مشاكل مزمنة في المعروض.
وفقد البلاتين 0.3 % ليسجل 898.72 دولار للأوقية بينما ارتفعت الفضة 0.6 % إلى 16.96 دولار.
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