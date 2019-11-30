شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه صوب أكبر تراجع شهري في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر أمس الجمعة مع عزوف المستثمرين عن الرهانات الكبيرة، وسط شكوك حيال إمكانية إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاق تجارة، لكن المعدن يتجه صوب أكبر تراجع شهري له في ثلاث سنوات، بعد أن أثارت تصريحات تبعث على التفاؤل من كلا البلدين في وقت سابق من الشهر الآمال في اتفاق مرحلي، واستقر السعر الفوري للذهب عند 1458.47 دولار للأوقية بعد أن فقد 0.2% هذا الأسبوع. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1458 دولارا..

وتراجع البلاديوم 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 1834.14 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة غير مسبوقة.

وارتفع المعدن، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات لتقليص الانبعاثات الضارة، 45 % هذا العام ويتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي بفعل مشاكل مزمنة في المعروض.

وفقد البلاتين 0.3 % ليسجل 898.72 دولار للأوقية بينما ارتفعت الفضة 0.6 % إلى 16.96 دولار.