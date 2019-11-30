اتفاقيات توطين المعرفة تدعم المشروعات

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وأضافت: إن جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استطاعت في فترة وجيزة تحويل المملكة من مجرد مشارك في قمة العشرين إلى منظم لها وعضو فاعل بين الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكدة أهمية الاتفاقيات الموقعة مؤخرا في التعاون المشترك بين المملكة ودولة كوريا الجنوبية في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.
ودعت القطاعين الحكومي والخاص لرفع مستوى جاهزيتهما للعمل على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ثم المشاركة الفعالة في جميع مراحل هذه المشروعات العملاقة، وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الصناعية وتوطين المعرفة المتخصصة في القطاعات الحيوية.
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