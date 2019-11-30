شكرا لقرائتكم خبر عن 166.2 مليار ريال إجمالي الاكتتاب في أرامكو خلال 12 يوما والان نبدء بالتفاصيل

كشف المستشارون الماليون ومنسقو اكتتاب أرامكو «سامبا كابيتال والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية » عن أن القيمة الإجمالية للاكتتاب في الإثنى عشر يوما الأولى بلغت نحو 166.2 مليار ريال.

وأشاروا في بيان لهم إلى أن اكتتابات المؤسسات بلغت نحو 118.9 مليار ريال، استحوذت الشركات السعودية التي تشمل «الشركات المدرجة، والخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم» على نسبة 54%، فيما استحوذت الصناديق العامة والخاصة والمدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم على 24.1%، فيما بلغت نسبة المؤسسات الحكومية نحو 11.1%.

وأضاف البيان: إن المستثمرين غير السعوديين وهم: «المستثمرون الخليجيون، المستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة» استحوذوا على نسبة 10.5%، فيما بلغت نسبة المستثمرين الآخرين 0.3%.

وأشار البيان إلى أن القيمة الإجمالي لاكتتابات الأفراد التي انتهت الخميس الماضي بلغت 47.4 مليار ريال، فيما اكتتب نحو 4.9 مليون مكتتب على عدد أسهم تقدر بنحو 1.481 مليون سهم.

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وقالت نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال: إن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يعد مؤشرًا على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى سمعة ومكانة «أرامكو السعودية» بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، ويؤكد على صواب وعمق القرار الإستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأكدت سارة السحيمي، الرئيس التنفيذي للأهلي كابيتال، أن النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات، إذ توجد مستويات مشاركة قوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد ريادة أرامكو السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر شركة ربحية في العالم.

وأوضحت أن الشركة لديها ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات كما تدل مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين.