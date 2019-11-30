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توافق دولي يحقق استقرار الاقتصاد العالمي

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أكد أسامة فدا الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز أن وجود المملكة ضمن الدول المؤسسة للمجموعة العشرين في عام 1999، أسهم في تعزيز دورها الريادي في الاقتصاد العالمي، كما تأتي المملكة في المرتبة الثالثة بالمجموعة بسبب إنتاجها لنسبة 10% من إجمالي النفط في العالم والأولى في تصديره، مشيرا إلى أن المملكة من خلال رئاستها لأكبر تجمع اقتصادي عالمي، تسعى لتعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

وأضاف: إن استضافة المملكة للقمة ستسهم في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أهميتها التاريخية؛ كونها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن أحد الملفات التي ترتكز عليها الدولة هو تطوير الإعلام الخارجي، واستضافة المملكة لأقوى اقتصاديات العالم لأكبر عشرين دولة ستنقل الصورة الحقيقية للسعودية، وسيساهم في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية وغيرها، من أهمها التعليم والإسكان والصحة والأداء الوظيفي، مبينا أن استضافة المملكة لهذه القمة تجعل منها قبلة لاستقطاب استثمارات أكبر دول العالم التي تملك 85% من حجم الاقتصاد، و75% من التجارة العالمية، مما يدل على دورها الريادي في الاقتصاد العالمي وما أصبحت عليه اليوم من تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وأضاف: إن القمة تعد عرسا اقتصاديا يمنح المملكة قدرة على التأثير في نشاط الاقتصاد العالمي وطرح رؤاها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء.

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