شكرا لقرائتكم خبر عن توافق دولي يحقق استقرار الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن استضافة المملكة للقمة ستسهم في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أهميتها التاريخية؛ كونها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن أحد الملفات التي ترتكز عليها الدولة هو تطوير الإعلام الخارجي، واستضافة المملكة لأقوى اقتصاديات العالم لأكبر عشرين دولة ستنقل الصورة الحقيقية للسعودية، وسيساهم في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية وغيرها، من أهمها التعليم والإسكان والصحة والأداء الوظيفي، مبينا أن استضافة المملكة لهذه القمة تجعل منها قبلة لاستقطاب استثمارات أكبر دول العالم التي تملك 85% من حجم الاقتصاد، و75% من التجارة العالمية، مما يدل على دورها الريادي في الاقتصاد العالمي وما أصبحت عليه اليوم من تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وأضاف: إن القمة تعد عرسا اقتصاديا يمنح المملكة قدرة على التأثير في نشاط الاقتصاد العالمي وطرح رؤاها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء.
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