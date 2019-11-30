شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض إلى 63.59 دولار والان نبدء بالتفاصيل
وعلى مدار الأسبوع، يتجه غرب تكساس للصعود 0.4%، مواصلا الزيادة للأسبوع الرابع على التوالي، بمكاسب 3.2%.
ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع الأسبوع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار التحالف المعروف باسم «أوبك+».
كانت المجموعة اتفقت على خفض إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس لدعم الأسعار ويتوقع المحللون تمديد الاتفاق في ظل استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية.
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