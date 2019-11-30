شكرا لقرائتكم خبر عن الرقمنة ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتصدر مناقشات قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحوا خلال حديثهم لـ«اليوم» على هامش الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن استضافة المملكة لأكبر اجتماع عالمي اقتصادي دليل على مكانتها وثقل مركزها، وتعد فرصة لإطلاع المجتمع الدولي على مشاريع الرؤية الاقتصادية والسياحية للمملكة والتي تستقطب استثمارات أكبر دول العالم التي تملك 85 % من حجم الاقتصاد.
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