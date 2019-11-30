شكرا لقرائتكم خبر عن التنوع الاقتصادي يعزز مكانة المملكة عالميا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن استضافة المملكة لقمة العشرين في 2020 ستمتاز بتماشيها مع موعد التحول الوطني 2020، إذ أن المملكة في هذا الوقت ستكون قد حققت العديد من المؤشرات والبرامج التنموية في الجانب الاقتصادي، ومن المتوقع أن تكون قمة على أعلى المستويات والتي ستعزز من استقرار الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تعزيز المستوى الثقافي للمواطن السعودي بما يحفزه على إتقان عمله وسعيه نحو تحسين المهارات والسلوكيات التي ترسخ صورة جديدة لمجتمع مثقف واعٍ منتج يضعه في مكانته الطبيعية كأحد مواطني دولة من أكبر 20 دولة في العالم ومن بين الأقوى اقتصاديا.
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