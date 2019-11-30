شكرا لقرائتكم خبر عن 13352 علامة تجارية خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة خلال موقعها الإلكتروني، أن هناك قسمين بالعلامة التجارية وهي الجماعية والمؤقتة، مشيرة إلى أن العلامات التجارية الجماعية هي علامة تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.
وأوضحت أن العلامة التجارية المؤقتة هي علامة تستخدم للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
وأضافت: إن المرخص لهم باستعمال العلامة التجارية هو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من قبل صاحب العلامة المسجلة باستعمال علامته التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة خلال مدة الترخيص والمقيدة في سجل العلامات التجارية.
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