شكرا لقرائتكم خبر عن 13352 علامة تجارية خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ«اليوم»، أنها أصدرت نحو 13.352 علامة تجارية خلال التسعة الأشهر من العام الحالي، مشيرة إلى أن من أهم الركائز الرئيسية لرؤية 2030 توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، وهذا ما سعت له أغلب الوزارات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في تسهيل وتسريع كل ما يضيف لاقتصاد البلد ويزهره.

وأكدت الوزارة خلال موقعها الإلكتروني، أن هناك قسمين بالعلامة التجارية وهي الجماعية والمؤقتة، مشيرة إلى أن العلامات التجارية الجماعية هي علامة تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.

وأوضحت أن العلامة التجارية المؤقتة هي علامة تستخدم للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

وأضافت: إن المرخص لهم باستعمال العلامة التجارية هو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من قبل صاحب العلامة المسجلة باستعمال علامته التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة خلال مدة الترخيص والمقيدة في سجل العلامات التجارية.