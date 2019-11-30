شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوظائف ومعدل الحركة التجارية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف، إن الدولة تسعى لتسخير البيئة الجاذبة للاستثمارات وسيكون لها الأثر القوي مستقبلا بزيادة الوظائف وزيادة معدل الحركة التجارية ورفع إيرادات المملكة غير النفطية، إضافة إلى تطبيق عدة إجراءات أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود في القضايا التجارية وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى، وهذا سيدعم الثقة بالسوق والاستثمار السعودي.
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