«تنفيذية» غرف «التعاون» تبحث التكامل الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرها أول أمس، الاجتماع ال 46 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.

ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، منها التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد والموازنة التقديرية لسنة 2020، إلى جانب مشروع الاستراتيجية الجديدة والتقرير السنوي، إضافة إلى البرنامج السنوي لعمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، الهادف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2020.

وترأس الاجتماع، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، بحضور أماني بنت محمد بوخمسين الأمينة العامة المكلفة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب الأمناء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين في الاتحادات والغرف الخليجية والمحلية.

واختتم الاجتماع بتأكيد ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها للخروج بمبادرات نوعية تلبي تطلعات القطاع الخاص الخليجي، عبر التواصل المباشر والتفاعل مع جميع أنشطة وفعاليات الاتحاد العام للغرف العربية، وبعد ذلك اصطحب محمد أحمد أمين العوضي، المجتمعين في جولة بمرافق الغرفة حيث اطلعوا على الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها لأعضائها، إضافة إلى إمكانية إنجاز المعاملات بسهولة وسرعة للمستثمرين، كما جالوا في المعرض الدائم بالغرفة، حيث أشادوا بإمكانيات غرفة الشارقة وطريقة عملها المبتكرة، وتبنّيها الاستراتيجيات الفعالة واعتمادها منظومة عمل رائدة على أعلى المستويات.