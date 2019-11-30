شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الحرب التجارية تطغى على أداء «وول ستريـــت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة نهاية الأسبوع، انخفاضاً طفيفاً، وسط مخاوف حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد تسجيلها نتائج إيجابية لافتة على مدار الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع المنصرم.

وانخفض مؤشر داو جونز 75 نقطة، أو 0.3٪، في حين سجل مؤشر «إس آند بي» تراجعاً بنسبة 0.2٪، فيما انخفض ناسداك بنسبة 0.3٪. واختتمت جلسة الجمعة مبكراً بسبب احتفالاً بعيد الشكر. وبالرغم من التراجع الخفيف، إلا أن المتوسطات الرئيسية للمؤشرات تتجه إلى تحقيق مكاسب شهرية قوية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.8٪ حتى إغلاق يوم الأربعاء وهو يسير بخطى نحو تحقيق أكبر مكسب له في شهر واحد منذ يونيو، عندما ارتفع أكثر من 6٪. وارتفع مؤشرا داو وناسداك بنسبة 4.1 ٪ و5 ٪ على التوالي.

وسجلت الأسهم نتائج جيدة هذا الشهر بسبب التفاؤل حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. في شهر أكتوبر الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب إن الجانبين توصلا إلى اتفاق «المرحلة الأولى» الذي سيتم توقيعه هذا الشهر.

لكن هذا التفاؤل خف مؤخراً، خاصةً بعد أن وقّع ترامب على مشروع قانون يدعم الاحتجاجات في هونج كونج، ما يعني أن النقاط التي تم التوصل إليها ما دفع وزارة الخارجية الصينية إلى القول بأن الولايات المتحدة لديها «نوايا شريرة» بعد أن وقع ترامب مشروع القانون.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي أمس الجمعة، مع تخوف المستثمرين من أن قانوناً أمريكياً جديداً لدعم المحتجين في هونج كونج قد يلقي بظلاله على فرص إبرام اتفاق تجارة أوّلي بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت الصين حذرت الخميس من «إجراءات مضادة صارمة» رداً على القانون المساند للمحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

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وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.4 في المئة، لكنه يظل بصدد أفضل أسبوع له في ثلاثة أسابيع بعد دفعة من أخبار إيجابية عن التجارة في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت أسهم دي.ان.بي، أكبر بنوك النرويج، 3.4 في المئة بعد أن قالت الشرطة إنها تجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت أي قوانين قد انتُهكت في تعامله مع مدفوعات من شركة مصايد أسماك أيسلندية إلى ناميبيا.

وتراجعت الأسهم الألمانية في فرانكفورت 0.4 في المئة، بعد أن أظهرت البيانات هبوط مبيعات التجزئة الألمانية في أكتوبر/‏ تشرين الأول، مما يشير إلى توقف لالتقاط الأنفاس في الاستهلاك بأكبر اقتصاد أوروبي قبل موسم تسوق عيد الميلاد.

وفي بورصة طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية أمس وسط مخاوف مستمرة حيال تشريع أمريكي لدعم محتجي هونج كونج، قد يُخرج مفاوضات اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين عن مسارها، لكن السوق واصلت صعودها للشهر الثالث على التوالي.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.5 في المئة إلى 23293.91 نقطة لكنه ارتفع 1.6 في المئة للشهر. وعلى مدار الأسبوع، تقدم المؤشر 0.8 في المئة، في أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

كانت أسواق نيويورك مغلقة أمس الخميس بمناسبة عيد الشكر ونأى مستثمرون كثيرون بأنفسهم اليوم في انتظار معرفة كيف ستنظر الأسواق الأمريكية لأحدث صدام بين واشنطن وبكين بخصوص هونج كونج.

ويوم الخميس، حذرت الصين من «إجراءات مضادة صارمة» رداً على التشريع الأمريكي المساند للمحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.