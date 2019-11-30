الأسواق تترقب تطبيق «الانتقائية» الموسعة غداً

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تستعد أسواق الدولة غداً لاستقبال تطبيق قرار توسيع نطاق السلع الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة وأجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، حيث سترتفع السلع الجديدة المضافة إلى 4 آلاف سلعة قريباً، لتضاف إلى قائمة السلع السابقة والبالغ عددها حوالي 9 آلاف سلعة، في حين أن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ سيشهد تطبيق حد أدنى له، وبدءاً من تاريخ التطبيق المقرر في الأول من ديسمبر، سيكون الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ، 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، بحيث يكون الحد الأدنى للضريبة الانتقائية 8 دراهم للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، إلى جانب أن السعر الانتقائي لكل جرام من تبغ الأرجيلة «المعسل» والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة سيكون 0.1 درهم.

وسيتم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي» توسعة نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بنسبة 100%، والسوائل المستخدمة بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بنسبة 100%.

ومن منطلق الحرص على الصحة العامة، وتشجيع نمط التغذية الصحية، استثنى قرار مجلس الوزراء الموقر من تعريف المشروبات المحلاة أي مشروب يحتوي على حليب أو بدائل الحليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، كما استثنى الأطعمة والحليب الصناعي الخاص بالرضع، والمشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية، وطالبت الهيئة قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019، بالإسراع إلى التسجيل بنظام الضريبة الانتقائية، قبل بداية شهر ديسمبر المقبل بفترة كافية، لضمان الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام.