«بسمي» تفتتح فرعها الـ 31 في الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة



أطلقت مجموعة بسمي المتخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في مجال الأغذية والتوزيع، مساء أمس الأول، أول منافذها للبيع في الفجيرة بضاحية الغرفة بمدينة الفجيرة.

حضر حفل الافتتاح أحمد خميس النعيمي من دائرة الاستثمار في بلدية دبي، ووليد محمد فكري ممثل مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة، وأحمد بن عامر من بلدية الفجيرة وبي أم حارث، رئيس مجموعة بسمي، وفيصل حارث المدير التنفيذي للمجموعة والموظفون.

وقالت المجموعة ومقرها في دبي خلال حفل الافتتاح: «إن فرع الفجيرة يعد المنفذ التجاري رقم 31 على مستوى الدولة، ويشكل إضافة لفروعها المنتشرة في الإمارات، ويعزز توجهات المجموعة لترسيخ وجودها الناجح في دولة الإمارات طبقاً لرؤية تدمج تجارة الجملة والتجزئة، وبالتالي تعطي سعراً موثوقاً للمستهلكين والشركات. وبصرف النظر عن سعر الجملة، ستكون هناك مجموعة متنوعة من المنتجات متوفرة على العروض الفورية الحصرية».