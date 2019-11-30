تسجيل إشغالات قياسية لـ «فنادق أبوظبي» تزامناً مع سباقات فورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سارعت العديد من فنادق العاصمة أبوظبي إلى الإعلان عن عروض متنوعة احتفاء بمناسبة اليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر طرح خصومات على الغرف والمطاعم إلى جانب عرض باقات للإقامة بأسعار مميزة، احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين.

وأعرب مديرو عدد من فنادق أبوظبي عن توقعاتهم أن تحقق فنادقهم إشغالات قياسية أو كاملة العدد بهذه المناسبة، إلى جانب استضافة أبوظبي في نفس الفترة فعالية سباقات فورمولا 1.

وذكر هؤلاء أن فنادقهم تسجل إشغالات مرتفعة طوال شهر ديسمبر القادم وحتى نهاية العام وطوال فترة الربع الأول من العام القادم.

قال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رمادا داون تاون أبوظبي: إن تزامن احتفالات اليوم الوطني مع فعالية سباقات فورمولا 1 أبوظبي ساعدت في ارتفاع إشغال فنادق العاصمة إلى معدلات قياسية، وتواصل الفنادق إشغالاتها المرتفعة حتى نهاية العام مع استضافة أبوظبي لعدد كبير من المعارض والمؤتمرات والفعاليات مثل معرض سيال الشرق الأوسط وغيره. وأضاف: لقد سجلنا قدوم أفواج سياحية خارجية إلى جانب حجوزات من قبل أسر وعائلات مواطنة ومقيمة بالدولة ترغب بقضاء إجازة اليوم الوطني في أبوظبي والاستفادة من العروض التي تطرحها الفنادق والاستمتاع بطيب الإقامة في المدن الترفيهية التي تضمها جزيرة ياس. وأوضح أن الفندق سجل إشغالاً كاملاً خلال فترة سباقات فورمولا 1 وإجازة اليوم الوطني للدولة.

أنشطة احتفالية

قال فابريس دوكري، مدير عام «منتجع وفلل السعديات روتانا»: نتطلع للاحتفال باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين. حيت سنقدم أنشطة احتفالية خاصة بالمناسبة والعديد من العروض العائلية.

وأضاف دوكري: فقد شهدنا حركة تدفقات نشطة مع بداية الربع الأخير من العام ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو في الأشهر القادمة، حيث نتوقع نسب إشغال عالية تزيد 20% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتوقع دوكري طلباً كبيراً من السياحة الداخلية في أبوظبي خلال عطلة اليوم الوطني وأن يشهد القطاع الفندقي نسبة حجوزات عالية من المواطنين والمقيمين، فقد شهدة السنوات الأخيرة ازدياد الطلب من قبل هذه الفئة لقضاء العطلات في أبوظبي وساعد في ذلك جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات العالمية.

إشغال قياسي

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وأوضح محمد مصطفى، مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات في فندق ريتزكارلتون أبوظبي أن الفندق يشهد إشغالا قياسياً خلال فترة عيد اليوم الوطني التي تتزامن مع سباقات فورمولا 1، مما ساعد في تحقيق أداء عالي للفندق، مشيراً إلى اغلب النزلاء من مواطني دول الخليج العربي والأجانب الذين قدموا لحضور فعاليات سباقات فورمولا 1.

خصومات

قال رينيه ماير، مدير المبيعات والتسويق لدى فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات: شهدنا منذ بداية الشهر الحالي زيادة طلب ملحوظة ونتوقع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال خلال العطلة الطويلة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تستمر معدلات الإشغال في الارتفاع ما بين 75٪ - 80 ٪ بحلول نهاية العام وأغلبية الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقدم خصم 10%من أفضل سعر متاح، بما في ذلك ترقية مجانية للغرفة وتسجيل مغادرة متأخر.

عروض

تحدث أسامة شروف، نائب الرئيس لقسم التسويق والمبيعات لدى مجموعة فنادق جنة بالقول: لقد أعلنا عن عروض بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي تتضمن خصماً على أسعار الغرف بنسبة 15% في مختلف فنادق المجموعة عبر الحجز المباشر عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة، ويستمر الخصم حتى تاريخ 20 يناير من العام القادم، إضافة إلى عروض على مختلف مطاعم المجموعة لفترتي الغذاء والعشاء بقيمة 48 درهماً، ويستمر العرض لمدة أسبوع. وأضاف: نتوقع تسجيل إشغال في فندق جنة برج السراب في أبوظبي يفوق 90% بينما سجلنا إشغالاً كامل العدد في فندق جنة دبي وفندق جنة رأس الخيمة.