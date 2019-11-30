الأجهزة الإلكترونية تستحوذ على اهتمام المتسوقين في الجمعة السوداء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مراكز التسوق حول العالم إقبالاً كبيراً في بعض الدول ومتبايناً نوعاً ما في بعض الدول، واستحوذت الأجهزة الإلكترونية على اهتمام المتسوقين.

وحتى العاشرة من مساء عيد الشكر بتوقيت جرينتش، كان المتسوقون قد أنفقوا 2.1 مليار دولار على مشتريات عبر الإنترنت، بزيادة 20.2% على العام الماضي.

بينما أنفق المستهلكون الأمريكيون أكثر من ملياري دولار عبر الإنترنت في الساعات الأولى من موسم تسوق عيد الشكر أول أمس.

من المتوقع أن ينفق المتسوقون عبر الإنترنت مبلغاً قياسياً من المال في يوم عيد الشكر، حيث أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن شركة «أودوبي» أن مبيعات التجزئة عبر الشبكة العنكبوتية ستصل إلى مستوى قياسي عند 4.4 مليار دولار، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18.9% على أساس سنوي، بالمقارنة مع مبيعات العام الماضي البالغة 3.7%.

وحتى الآن تم بيع منتجات بقيمة 2.2 مليار دولار عبر الإنترنت، حيث تستأثر الأجهزة المحمولة بنصف المبيعات.

وقال جيسون وسلي، نائب رئيس المنتجات في «أودوبي»: إن الأداء القوي للمبيعات عبر الإنترنت حتى الآن يشير إلى أن موسم التسوق بدأ في وقت مبكر جداً.

وتتوقع «أودوبي» أن تصل مبيعات «الجمعة البيضاء» إلى 7.5 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20.5% عن العام 2018، في حين من المنتظر أن تنمو مبيعات «الاثنين الإلكتروني» 20% إلى 9.4 مليار دولار.

(وكالات)