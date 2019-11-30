شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيف «ماجد الفطيم» عند (BBB) والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة ماجد الفطيم القابضة عند درجة (BBB) مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت تصنيف برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل للشركة عند (BBB).

وقالت الوكالة إن التصنيفات الممنوحة للشركة تعكس محفظتها القوية من الأعمال عبر وحدتها «ماجد الفطيم العقارية»، التي تضم 26 مركزاً تجارياً و13 فندقاً، مما يولد مداخيل إيجارية وتدفقات نقدية مجزية، في حين تدير وحدتها للتجزئة 283 متجر «كارفور» في 14 دولة.

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