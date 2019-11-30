مـراكز التسوق تُطلق عروضاً متنوعة احتفاء باليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم



أطلقت المراكز التجارية في أبوظبي أجندتها الحافلة بالأنشطة والفعاليات والمعارض والمسابقات احتفالاً باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات، كما تتضمن العديد من العروض والخصومات التي أعلنت عنها لجذب المواطنين والمقيمين.



ياس مول



وأعلنت إدارة ياس مول عن إطلاق حسومات «بلاك آند وايت» الاحتفالية، التي بدأت أمس وتستمر حتى 3 ديسمبر 2019 على مدى ستة أيام متزامنة مع إجازة العيد الطويلة، وسيكون زوار ياس مول على موعد مع باقة من الأنشطة والفعاليات التي تحفل بالتشويق والبهجة، وجوائز قيّمة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية الجوالة، وسيتمكن الجمهور من الاستفادة من حسومات كبيرة في مجموعة واسعة من متاجر ياس مول، وذلك مع فرصة للدخول يومياً في سحب «أنفق واربح» على بطاقات هدايا ياس مول، بقيمة 100 ألف درهم. وتزامناً مع المناسبة ستتم إضافة تصاميم داخلية خاصة إلى ياس مول مستوحاةٍ من التقاليد الإماراتية.

وخلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر 2019، ستزيّن ألوان العلم الوطني جميع أرجاء ياس مول، حيث تضاء بها المجسمات الخارجية التي تجمع بين أشكال الصقور والنباتات، وسيستمتع الجمهور بمشاهدة العروض الأدائية المباشرة ذات الطابع الإماراتي الأصيل في «قاعة اللؤلؤة»، بما فيها رقصات «العيالة» الإماراتية التراثية، وعروض فرقة «ليوا» الغنائية.



نيشن جاليريا

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أما في مول «نيشن تاورز جاليريا» فسيستمتع زواره خلال فترة إجازة العيد الوطني بالعديد من الأنشطة والعروض، إلى جانب حضور أول معرض فني للواقع المعزز في المنطقة، وهو معرض «إيماجن نيشن»، الذي يضم مجموعة من التجارب التفاعلية ويشمل ألعاباً ترفيهية تفاعلية لجميع الأعمار مع وسائط سمعية بصرية، وعروض ثلاثية الأبعاد تُبهر الضيوف بأجواء افتراضية من المستقبل، وذلك مجاناً في الطابق الأول في مول «نيشن تاورز جاليريا» من 4 عصراً حتى 10 مساء.

وقال محمد عبد الرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» المالكة لمول «نيشن تاورز جاليريا»: «سعداء بتقديم أحدث العروض الترفيهية في المنطقة احتفالاً باليوم الوطني، وهدفنا هو قيادة الابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، فلدينا غرف الألعاب التفاعلية للأطفال، حيث يتسنى للعائلات والأطفال من جميع الأعمار الاستمتاع بالعروض المباشرة، والانتقال بخيالهم إلى عروض محاكاة الفضاء الخارجي، ومشاهدة عروض المذنبات والمخلوقات الفضائية».

وأضاف عبد الرزاق: «اعتباراً من الأول وحتى الثالث من ديسمبر 2019، ستُبهر عروض أضواء الليزر الجمهور، حيث يعيش الزوّار الأجواء الاحتفالية من خلال التقاط صورهم الشخصية مع ألوان العلم الإماراتي، وسيجري مول «نيشن تاورز جاليريا» سحب الجائزة الكبرى على سيارتي نيسان باترول 2020، وسيحصل المتسوّقون الذين أنفقوا أكثر من 100 درهم إماراتي في أي من متاجر المول ومطاعمه، على فرصة دخول السحب ليتم الإعلان عن فائز واحد كل 30 يوماً، اعتباراً من 15 نوفمبر 2019 ولغاية 15 يناير 2020».



المول التجاري



كما يحتفل المركز التجاري العالمي أبوظبي، باستضافة احتفالية «فنون من القلب» حتى 3 ديسمبر 2019، وتضم الاحتفالية باقة متنوعة من العروض الفنية المباشرة، وحائطاً رقمياً تفاعلياً لرسومات الجرافيتي، وفعاليات ترفيهية متواصلة مستوحاة من الطابع الإماراتي المحلي، حيث تستضيف ردهة الاحتفالية في المركز التجاري العالمي أبوظبي، فنانين إماراتيين موهوبين سيتعاونون معاً لرسم لوحات مستوحاة من روح اليوم الوطني.

وخلال أيام العرض يمكن للجمهور خوض تجربة تخيلية «لفن الرسم بالرذاذ» مع تركيب جدار رقمي يعمل بتقنية LED، ويمكن استخدامه لطباعة رسوم جرافيتي أو التقاط صور بجانبها للاحتفاظ بها أو مشاركتها، ويحفل يوما الاثنين 2 ديسمبر والثلاثاء 3 ديسمبر بمزيد من الفعاليات الترفيهية، حيث يستمتع الزوار بعروض رقصة العيالة الفولكلورية، ومسيرة خاصة باليوم الوطني تتضمن رقصات فنية وعروضاً للسير باستخدام العصي، وألعاب الكرات البهلوانية، وقيادة الدراجات الهوائية ذات العجلة الواحدة.



دلما مول



وأعلن دلما مول؛ مول أبوظبي المفضل، عن تنظيم مجموعة من الأنشطة والعروض احتفالاً باليوم الوطني ال48، حيث يقدم المركز مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية مثل ركن الأطفال، وعروض الرقص العصري وأكثر من ذلك بكثير. وانطلقت الاحتفالات باليوم الوطني في دلما مول، ابتداء من 28 نوفمبر 2019.

ويقدم دلما مول للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي ال48، تتضمن العديد من عروض الرقص الثقافي وركن أنشطة الأطفال الخاص والعروض المتجولة. وإضافة إلى ذلك سيقوم دلما مول بالتعاون مع «مدرسة الباهية» بتنظيم عروض ثقافية للأطفال، حيث سيشاركون في عرض عسكري، ومسرحية، وعروض الرقص، وإلقاء القصائد.

ولمزيد من المرح لجميع الزوار، قام دلما مول بتثبيت الشاشات التفاعلية الرقمية ابتداء من أمس وحتى 2 ديسمبر.

وإضافة إلى ذلك، أعلن دلما مول عن عروض «الخصومات الكبرى» المستمرة لمدة 4 أيام للاحتفال باليوم الوطني ال48. وبدأت الخصومات أمس، تزامناً مع «الجمعة البيضاء»، وتستمر حتى الثاني من ديسمبر حيث ستقدم جميع العلامات التجارية عروضاً خاصة وخصومات كبرى تصل إلى 75%.