«بانكر ميدل إيست» تمنح القطاع المالي الإماراتي 16 جائزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجلة «بانكر ميدل إيست» (BME) خلال حفل جوائزها للقطاع المالي والمصرفي، عن الفائزين بجوائزها لعام 2019 أثناء حفل عشاء أقامته في فندق ريتز كارلتون، في مركز دبي التجاري العالمي بدبي. وقد تم تكريم المؤسسات المالية التي تدفع عجلة نمو القطاع المالي والمصرفي في الشرق الأوسط، حصد القطاع المصرفي الإماراتي 16 جائزة. وقال نايجل رودريجز، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سي بي آي فاينانشال»، مؤسسة النشر التي تصدر «بانكر ميدل إيست»: تكرم الجوائز «رواد» القطاع المالي والمصرفي؛ احتفالاً بالنجاح والإنجازات التي حققتها المؤسسات التي تلعب دوراً حيوياً في تقدم المنطقة وازدهارها.

لقد رشح 500 متقدم من المؤسسات والشركات أنفسهم إلى 32 فئة من الجوائز؛ حيث تم تقييم طلبات الترشح من قبل لجنة تحكيم تتكون من خبراء بارزين في المجال المالي من شركات التصنيف والمحاسبة والتدقيق، وقد تم اختيار قائمة فيها 120 من الفائزين المحتملين.. فيما يلي قائمة الفائزين بجوائز «بانكر ميدل إيست»: أفضل بنك في الشرق الأوسط - البنك التجاري الوطني، وأفضل بنك تجزئة - بنك المشرق، وأفضل بنك إسلامي - بنك دبي الإسلامي، وأفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات - بنك الفجيرة الوطني، وأفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة - بنك الفجيرة الوطني، وأفضل مؤسسة تمويل تجاري - نور بنك، وأفضل شركة محاماة - مصرفية ومالية - التميمي وشركاه، وأفضل وكالة تصنيف - إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، وأكثر العروض المصرفية الرقمية ابتكاراً - بنك المشرق، وأفضل مزود تكافل - نور تكافل، وأفضل بنك استثمار (إسلامي) - بنك دبي الإسلامي، وأفضل بنك خاص - بنك أبوظبي الأول، وأفضل شركة لإدارة الثروات - ستاندرد تشارترد، وأفضل بنك تجاري - البنك التجاري الوطني، وأفضل تنمية للموارد البشرية - البنك التجاري الوطني، وأفضل إدارة لموثوقية الاستثمار العقاري - الإمارات ريت.

أما الجوائز الفردية، «التميز في القيادة» - الدكتور عدنان شيلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، و«الشخصية المصرفية للعام» - عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، و«المساهمة المتميزة في الأعمال المصرفية والمالية» - ستيف بيرتاميني، الرئيس التنفيذي لبنك الراجحي، و«الإنجاز في العمل المصرفي والمالي» - رشيد المعراج، محافظ بنك البحرين المركزي.