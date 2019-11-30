امتداد التراجع المفاجئ لأسهم هونج كونج إلى الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - امتد التراجع المفاجئ لأسهم هونج كونج، أمس الجمعة للصين؛ حيث زادت وتيرة عمليات البيع، وسط حالة من الهلع؛ نظراً لغياب أسباب واضحة وراء الركود.

وقالت وكالة «بلومبيرج» إن السوق كانت تسوده تكهنات: الأسهم الخاصة بالرعاية الصحية تراجعت في هونج كونج، عندما تم تداول وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن بكين يمكن أن تضيف عشرات من العقاقير الجديدة لسلسلة أخرى من المشتريات.

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وذكر آخرون أن هناك مخاطر واسعة للغاية في مطلع الأسبوع، مع زيادة حالة عدم اليقين حول جبهة الحرب التجارية.

وفي التعاملات المحلية، زادت عملية البيع في جلسة بعد ظهر أمس؛ حيث جنى مستثمرون أرباحاً في مجموعات مفضلة لديهم مثل مجموعة «كويشو موتاى».

وقالت «بلومبيرج»، أمس، إن مؤشر «هانج سينج» تراجع بواقع 2.6%، وهو مرشح لأن يكون أسوأ يوم منذ أوائل مايو/أيار؛ عندما أثارت تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انهيار المحادثات بين أمريكا والصين حالة من الاضطرابات الواسعة. (د ب أ)