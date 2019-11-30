سباق وكالات السيارات في عروض «استــرداد نقــدي» و«عقــود صيانــة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

تسابقت وكالات بيع السيارات في الدولة على طرح العروض مع نهاية العام، والتي ركزت على الحسومات المباشرة بالأسعار، إضافة إلى عقود الصيانة المجانية، وتمديد فترات الضمان، وإمكانية استبدال الموديلات القديمة بالطرز الحديثة.

وقدمت شركات السيارات في الإمارات، عروضاً فعلية على الشراء والصيانة، تحملت فيها، التكلفة المالية للتخفيضات والعروض من خلال الاقتطاع من هامش الأرباح؛ حيث تضمنت العروض تخفيضات تتراوح بين 5% و10% من إجمالي سعر السيارة الجديدة؛ حيث توقعت الوكالات أن تسهم العروض المقدمة في تجاوز التحديات التي يشهدها سوق بيع السيارات حالياً.

وأبدت وكالات السيارات في الدولة حرصها على طرح تخفيضات حقيقية وملموسة على أسعار بيع السيارات وعقود الصيانة وخدمة ما بعد البيع، إلى جانب العديد من عروض القيمة المضافة بهدف تحفيز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء.

قدمت الفطيم تويوتا، عروضاً على عقود الصيانة شملت خصم 20% على عقود الصيانة لسيارات ياريس، كورولا، راف4، برادو ولاند كروزر، و15% على باقي موديلات تويوتا، إضافة إلى خصم 20% على 4 إطارات من دانلوب.

Advertisements

العربية للسيارات

في حين قدمت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، خصومات شملت طرازات مختارة من نيسان، تتيح للمشترين توفير ما يصل إلى 50 ألف درهم؛ حيث شملت العروض سيارة «سنترا» مع توفير ما يصل إلى 9 آلاف درهم، و «كيكس» لتوفير ما يصل إلى 10 آلاف درهم. و«ألتيما» لتوفير ما يصل إلى 12 ألف درهم، بينما يستفيد مشترو «باثفايندر» ما يصل إلى 30 ألف درهم، أو«نيسان باترول» مع خصم يصل إلى 50 ألف درهم.

الطاير للسيارات

قدمت الطاير للسيارات وكيل رينج روفر، عروضها الخاصة باليوم الوطني على موديلات رينج روفر سبورت مع استرداد نقدي يصل إلى 48 ألف درهم، إضافة إلى خدمة وصيانة لمدة 5 سنوات وضمان خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

شركة الكندي

كشفت شركة الكندي وكيل «جي ام سي» في دبي والإمارات الشمالية، عن عروضها مع نهاية العام والتي شملت تأميناً مجانياً لمدة عام واحد، و10 سنوات ضمان ممدد، وعقد صيانة لِ5 سنوات أو 100000 كم، وقسيمة وقود تصل 5000 درهم.