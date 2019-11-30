شراكة بيـن أبوظبي للمؤتمرات و«المديرين التنفيذيين»

أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن شراكة استراتيجية مع «جمعية المديرين التنفيذيين لسياحة الحوافز»، وهي منظمة دولية تُعنى بالتميز في هذا القطاع حول العالم. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المعرض العالمي لقطاع سياحة الأعمال والحوافز الذي أقيم خلال الفترة من 19 لغاية 21 نوفمبر في برشلونة، إسبانيا.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات: نتطلع من خلال شراكتنا مع الجمعية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لقطاع سياحة الأعمال والحوافز؛ من خلال إبراز خصائص العاصمة وخدماتها الممتازة ومقوماتها الفريدة، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة والسلامة والأمن المتوفران، إلى جانب ثقافتها الغنية والمجموعة الواسعة من الفعاليات والوجهات.