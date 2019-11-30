ممثلو 200 دولة يناقشون الاستعدادات الأخيرة لـ «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سيستجيب إكسبو 2020 دبي للدعوات العالمية للتفاؤل وسيجمع العالم في مهمة لصنع مستقبل أفضل.. هذه هي الرسالة التي اطلع عليها نحو 1000 من أعضاء الوفود الحاضرين في اجتماع المشاركين الدوليين، استعداداً لانطلاق الحدث الأروع في العالم.

وفي أكبر نسخة من اجتماع المشاركين الدوليين المقامة في 29 و30 نوفمبر الجاري، يقف أعضاء الوفود على الكيفية التي ستجعل من إكسبو 2020 منصة عالمية للتعاون، في سبيل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وكان استطلاع توقعات التفاؤل العالمي الذي أجرته مؤسسة يوجوف بتكليف من إكسبو 2020 دبي، في وقت سابق من العام الجاري، خلص إلى أن الناس من جميع الثقافات في بلدان العالم متّحدون في الدعوة إلى مزيد من الحوار المفتوح، والتواصل والتعاون بين الأفراد والمجتمعات.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي: «ستجمع الإمارات، العام المقبل، العالم، في إكسبو دولي يسعى لتعزيز التعاون، ويهدف للتأسيس لحوار عالمي مفتوح يتيح لنا التطلع للمستقبل بتفاؤل متجدد. في كل أنحاء كوكبنا يعمل أفراد ومؤسسات وبلدان معاً، للتعامل مع التحديات التي تواجهنا جميعاً، موظفين الإبداع البشري للتغلب عليها، وسيعرض إكسبو 2020 أفضل ما ينتج عن هذه الجهود.

الدور الذي يقوم به المشاركون الدوليون ضمن هذه الجهود حيوي وأساسي، كل دولة مشاركة تمتلك خبرات وابتكارات وأفكاراً خلاقة ستكون محورية في صنع مستقبل أفضل، ويجسد حضور أكثر من 1000 موفد من الدول المشاركة، اليوم في دبي، اجتماع المشاركين الدوليين، هذا الحس المشترك بالالتزام تجاه مبادئ التعاون والحوار المفتوح والتفاؤل التي تمثل جوهر إكسبو». وسيكون إكسبو 2020 دبي، الذي سيقام بين 20 أكتوبر 2020، و10 أبريل 2021، النسخة الأكثر شمولاً على الإطلاق من إكسبو الدولي.

وأكدت 192 دولة مشاركتها ليحصل الزوار على الفرصة لمشاهدة العالم بأسره في مكان واحد؛ إذ سيكون لكل دولة، للمرة الأولى، جناح مستقل ومساحة خاصة لعرض أفضل ما لديها من ثقافات وإبداعات أمام الملايين من مختلف أنحاء العالم.

ومع تبقي أقل من 11 شهراً على انطلاق إكسبو 2020، سيتعرف المشاركون الدوليون أيضاً إلى أحدث المستجدات بشأن تنظيم الحدث الأروع في العالم، مع مضي إكسبو 2020 قدماً في إنجاز الإنشاءات والاستعداد لوضع قائمة طويلة من الأطعمة والموسيقى والتقنيات والثقافة والفنون والإبداعات، ليستمتع بها الجميع.

ويجتمع حوالي 1000 موفد من نحو 200 دولة ومنظمة مشاركة، في موعد حاسم، ليناقشوا مساهماتهم في إكسبو الدولي المقبل، الذي سيمثل احتفالاً تعاونياً يتيح للجميع إنشاء ذكريات رائعة تدوم مدى الحياة.

وقال فيسنتي جونزاليس لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض؛ الجهة المسؤولة عن تنظيم إكسبو الدولي: «يتحلى إكسبو 2020 بطموح رائع لجذب 192 دولة للاحتفال معاً بالتقدم البشري ومواجهة التحديات. وفي هذا الاجتماع الذي يستمر ليومين، سنتعرف إلى الاستعدادات النهائية لتنظيم هذا الحدث الدولي الملهم.

100 مبتكر من 65 دولة في قمة «إكسبو لايف العالمية»



اجتمع على مدى ثلاثة أيام أكثر من 100 من رواد الأعمال الحاصلين على دعم إكسبو 2020 في دبي، قادمين من شتى دول العالم لتبادل الأفكار حول حلولهم الإبداعية الفريدة التي تتناول عدداً من التحديات الملحة التي يواجهها كوكبنا.

شارك في القمة التي عقدت تحت شعار «لقاء المواهب والقدرات» شركاء إكسبو 2020 ومجموعة من الخبراء وفريق إكسبو لايف، من أجل تقديم الدعم والتوجيه للمشاريع ال120 الحاصلة على منح إكسبو لايف وإيجاد فرص جديدة كفيلة بصنع عالم أفضل.

وقال يوسف كايرز، نائب رئيس أول، برنامج إكسبو لايف، الذي افتتح أعمال القمة، إن قمة المبتكرين العالميين التي ينظمها إكسبو لايف كل عام تمثل فرصة فريدة لكل واحد من هؤلاء المبتكرين للاجتماع في مكان واحد وبناء شبكة من العلاقات وتبادل الأفكار والتعلم من تجارب بعضهم البعض ومواصلة تطوير ابتكاراتهم الفريدة.. وعلى الرغم من آلاف الأميال التي تفصل بين مبتكرينا العالميين، إلا أنهم متحدون في التزامهم الثابت ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.. وإكسبو لايف فخور بدعم هذه الحلول التي تسعى إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة، وترسيخ قيم التفاؤل وإثبات أن الابتكارات الفذة التي من شأنها أن تغير مستقبلنا يمكن أن تأتي من كل الأماكن وأن تخدم جميع الناس.

(وام)