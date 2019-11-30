تضخم «اليورو» يتسارع أكثر من المتوقع في نوفمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تقدير رسمي، أمس، بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نمت بأسرع من المتوقع في نوفمبر، مدفوعة بقفزة في الأسعار في قطاعي الأغذية والخدمات، وذلك على الرغم من تراجع في تكاليف الطاقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة زادت واحداً بالمئة على أساس سنوي، تسارعاً من 0.7% في أكتوبر.

ومقارنة مع الشهر السابق، نزلت الأسعار بنسبة 0.3% في نوفمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعوداً 0.9% على أساس سنوي. (رويترز)