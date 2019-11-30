شكرا لقرائتكم خبر عن تضخم «اليورو» يتسارع أكثر من المتوقع في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تقدير رسمي، أمس، بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نمت بأسرع من المتوقع في نوفمبر، مدفوعة بقفزة في الأسعار في قطاعي الأغذية والخدمات، وذلك على الرغم من تراجع في تكاليف الطاقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة زادت واحداً بالمئة على أساس سنوي، تسارعاً من 0.7% في أكتوبر.
ومقارنة مع الشهر السابق، نزلت الأسعار بنسبة 0.3% في نوفمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعوداً 0.9% على أساس سنوي. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر تضخم «اليورو» يتسارع أكثر من المتوقع في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.