شراء أجنبي مركز على «الإمارات دبي الوطني» و«العربية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت المحافظ الاستثمارية عمليات شراء أسبوعية بلغت 41 مليون درهم كمحصلة شراء، وكذلك مشتريات للأجانب غير العرب بلغت 24 مليون درهم كمحصلة شراء.وسجلت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.93 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي، و1.15 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.45 مليار سهم، توزعت بواقع 1.2 مليار سهم في دبي، و254.6 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 26.6 ألف صفقة.

انخفاض أبوظبي

ونزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع بنسبة 0.22% عند مستوى 5030.75 نقطة، مع نزول أسهم شركات العقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

ونزل قطاع العقار 1.13% بعد نزول «الدار» 0.91%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.33%. وهبط قطاع الاتصالات 1.33% نتيجة هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.54% نتيجة تراجع «إشراق» 1.99%؛ وذلك في مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.2%. وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.07% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 0.67%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغيير. وزاد قطاع الطاقة 2.54% بعد ارتفاع «دانة غاز» 3.44%، و«أدنوك للتوزيع» 1.88%.

هبوط دبي

من جهته، هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 0.2% إلى مستوى 2678.7 نقطة، مع هبوط أسهم شركات البنوك، في المقابل ارتفعت العقار والاستثمار والنقل.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.8% نتيجة تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.9%، مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.38%.

وبالعكس، ارتفع قطاع العقار 0.5% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.49%، و«إعمار للتطوير» 2.56%، و«داماك» 3.04%، في وقت تراجع «أرابتك» 3.91%، و«الاتحاد العقارية» 0.99%.

وزاد قطاع الاستثمار 3.16% مدفوعاً بمكاسب «دبي للاستثمار» 0.8%، و«سوق دبي المالي» 10.91%،و «شعاع كابيتال» 2.67%. وصعد قطاع النقل 2.8% بعد صعود «أرامكس» 4.78%، و«العربية للطيران» 1.4%، رغم نزول «الخليج للملاحة» 3.52%.

الأكثر تداولاً

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واستأثر «إعمار العقارية» بالتداولات الأكثر في أسبوع بسوق دبي، بمجموع 473.74 مليون درهم، مغلقاً عند 4.13 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة قدرها 363.6 مليون درهم، وأغلق عند 3.6 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي جذب سيولة بلغت 145 مليون درهم، وأقفل سعره عند 5.3 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «أبوظبي الأول»، مستقطباً سيولة ب503.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 15.2 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بلغت 194.4 مليون درهم، مغلقاً عند 16.3 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» الذي اجتذب سيولة ب191.6 مليون درهم، وأغلق عند 7.55 درهم. وسجل سهم «أكسا للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 14.93% مغلقاً عند 0.462 درهم، تلاه «الوطنية للتكافل»، وارتفع 14.89% وأغلق عند 0.594 درهم، ثم «أبوظبي لبناء السفن»، وزاد بنسبة 12.36% ليغلق عند درهمين.

الأكثر انخفاضاً

وبالعكس، كان أكبر الخاسرين «الشارقة للأسمنت»، وانخفض 13.58% مغلقاً عند 0.7 درهم، تلاه «العربي المتحد»، وتراجع 10% إلى 0.99 درهم، ثم «بنك الاستثمار»، وهبط 9.4% ليغلق عند 1.35 درهم. وفي دبي، سجل «الاستشارات المالية الدولية» الارتفاع الأكثر خلال أسبوع بنسبة 27.66% مغلقاً عند 0.9 درهم، ثم «دبي للمرطبات»، مرتفعاً 14.71% عند 11.7 درهم، تلاه «سوق دبي المالي»، وزاد 10.91% ليغلق عند 0.925 درهم.

وفي المقابل، جاء التراجع الأكثر من نصيب «بنك المشرق»، بنزوله 10% وأغلق عند 72 درهماً، تلاه «الرمز كوربوريشن»، وانخفض 9.92% إلى 0.717 درهم، ثم «تكافل الإمارات»، متراجعاً 4.24% ومغلقاً عند 1.13 درهم.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 303.96 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.05 مليون درهم محصلة شراء العرب، و301.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 303.96 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و298.57 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 61 مليون درهم محصلة شراء، منها 37 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و24 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 61 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و54 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع اتجهت فيه نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 41 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 94.4 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 94.4 مليون درهم محصلة شراء؛ وذلك في مقابل عمليات تسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 41 مليون درهم محصلة بيع.