الذهب يتجه لأسوأ شهر في 3 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن الرهانات الكبيرة وسط شكوك حيال إمكانية إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاق تجارة.

لكن المعدن يتجه صوب أكبر تراجع شهري له في ثلاث سنوات؛ بعد أن أثارت تصريحات تبعث على التفاؤل من البلدين في وقت سابق من الشهر الآمال في اتفاق مرحلي.

وسجل البلاديوم مستوى مرتفعاً جديداً عند 1844.50 دولار للأوقية (الأونصة)، مواصلاً موجة كسر أرقامه القياسية؛ بفعل نقص في المعروض.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1458.47 دولار للأوقية، بعد أن فقد 0.2 في المئة هذا الأسبوع. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1458 دولاراً. وقال برايان لان من جولد سيلفر سنترال لتداول الذهب في سنغافورة «لا شك أن سوق (الذهب) منقسمة؛ لأن معظم الناس كانوا يعتقدون أن اتفاق تجارة سيحدث، والآن لم يعودوا متأكدين، وهذا واضح في أسعار التداول». (رويترز)