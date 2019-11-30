«مبادلة» تنافس 3 شركات على شراء مصافي بتروبراس البرازيلية

قالت أربعة مصادر مطلعة إن اختيار شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس وقع على أربع مجموعات للجولة الثانية من عملية تقديم عروض شراء أربعة مصافي تكرير مطروحة للبيع، بما في ذلك سينوبك الصينية ومستثمر تابع لحكومة أبوظبي وشركتان برازيليتان.

وقالوا إنه جرى اختيار سينوبك وشركة مبادلة للاستثمار وأولترابار ورايزن البرازيليتين للانتقال إلى المرحلة التالية.

كانت بتروبراس تلقت عروضاً غير ملزمة في أوائل نوفمبر للشريحة الأولى من المصافي التي تعتزم بيعها. واختارت الشركة المجموعات للانتقال إلى المرحلة الثانية الأسبوع الماضي، حسبما أضافته المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع تسليم العروض الملزمة بحلول منتصف يناير. وشريحة المصافي الأولى هي الأضخم إذ تبلغ طاقتها الإجمالية 961 ألف برميل يوميا، بما يعادل 40% من إجمالي الطاقة التكريرية للبرازيل.

وبحسب المصادر، قد تقدم أولترابار ورايزن عروضا لمصفاتي المنطقة الجنوبية، ريفاب وريبار، ولمصفاة رنيست في ولاية بيرنامبوكو بجنوب شرق البلاد.

وقالوا إن سينوبك ومبادلة تخططان لتقديم عرض لشراء رلام، أقدم مصافي البرازيل، والواقعة في ولاية باهيا بالجنوب الغربي. وستحتاج رلام لتجديدات كبيرة، وتبدي سينوبك اهتماما بتشكيل كونسورتيوم مع شركة إنشاءات صينية. ومن المتوقع أن تصوغ مبادلة صفقة تشمل ثيبسا الإسبانية، التي تعد مبادلة من مستثمريها مع مجموعة كارلايل، حسبما قاله مصدران.

(رويترز)