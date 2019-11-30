74 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 11 شهراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



سجلت تصرفات الرهن والبيع في السوق العقاري المحلي في دبي نحو 183 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث استحوذت الرهون على 109 مليارات درهم بنسبة 59.5%، بينما حققت حصة المبيعات 74 مليار درهم بما يعادل 40.55%.

وحققت تصرفات البيع والرهن للوحدات العقارية 47.7 مليار درهم، منها 8.546 مليار للرهن و39.131 مليار للبيع. واستحوذت مبايعات الوحدات على الخريطة على الحصة الأكبر بنسبة 63%، أما الوحدات المنجزة فسجلت 14.6 مليار بنسبة 37%. أما المباني فبلغ إجمالي التصرفات نحو 11 مليار درهم، استحوذت الرهون على 2.33 مليار درهم بنسبة 21.5%، أما المبيعات فحققت 8.741 مليار بنسبة 78.5%. وسجلت مبيعات المباني المنجزة 1.865 مليار درهم بنسبة 21.3%، أما التي على الخريطة فبلغت 6.876 مليار درهم بنسبة 78.6%.

وفيما يتعلق بتصرفات الأراضي فسجل إجمالي الرهون والبيع 124.4 مليار درهم، استحوذت الرهونات على الحصة الأكبر منها بنسبة 79% بواقع 98.16 مليار، مقارنة ب26.26 مليار للمبيعات أي ما يعادل 21%. كما بلغت قيمة رهونات الأراضي المنجزة 97.2 مليار مقابل 0.952 مليون درهم على الخريطة.

ويتمتع سوق «عقارات دبي» اليوم بوفرة الفرص الاستثمارية وعوائد سنوية مغرية تتراوح بين 6 و10%، حيث أن أسعار المنتجات العقارية في الإمارة وصلت إلى مستوياتها المنطقية عند مستويات أفضل من عام 2009، ولن تشهد المزيد من الانخفاض.

وستسهم الأشهر المقبلة حتى انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» في دبي في رسم المشهد العام للقطاع العقاري والتحول نحو ثبات أسعار العقار وبداية النمو التدريجي في ظل التطور السياحي وتفوق البنية التحتية وافتتاح المشاريع التنموية الجديدة التي تستقطب المزيد من الأيدي العاملة الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على العقار في سوقي البيع والتأجير.