ريم الهاشمي: إكسبو 2020 دبي.. تفاؤل يوحّد العالم لصنع مستقبل أفضل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي، إن الإمارات ترحب هذا الأسبوع بموفدين من أنحاء العالم، لمناقشة الخطوات الأخيرة في مسيرة التحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، هذا الحدث الدولي الذي يمثل فرصة للعالم من أجل ضمان مستقبل مفعم بالتفاؤل للجميع.

وأضافت ريم الهاشمي في مقال.. «بينما تجري الاستعدادات لاستضافة الحدث الأروع في العالم على قدم وساق، مع تبقي أقل من 11 شهراً على انطلاقه، يعقد اجتماع المشاركين الدوليين الرابع - وهو الأكبر حتى تاريخه - بمشاركة نحو 1000 موفد من أنحاء العالم، لإعلان التزامهم بالمساهمة في الجهد التعاوني الضخم من أجل تغيير مستقبلنا إلى الأفضل.. والحقيقة أن إكسبو 2020 لم يكن توقيته ليصبح أفضل من هذا».

وقالت، بينما تهيمن عقلية التنافس والتخاصم على البعض حالياً، تتجدد أهمية النسخة المقبلة من إكسبو الدولي كحاضنة لتوحيد الإنسانية حول أهدافها المشتركة وتحقيق التغيير الإيجابي.

وأوضحت «إذ تواجه البشرية جملة من القضايا والتحديات - بداية من التغير المناخي، ووصولا إلى الصراعات والمصاعب الاقتصادية في زمن التقدم التقني - فإن الحقيقة الواضحة، هي أننا لا يمكننا أن نقبل إلا بالتميز في العمل.. والحقيقة الثانية، التي لا تقل أهمية عن سابقتها، أن براعة البشرية وإبداعاتها لا تعرف حدودا، وأننا - بالتحلي بروح التعاون والعمل المشترك - سنتغلب على التحديات ونحولها إلى فرص تسمح للأفكار العظيمة بأن تتحول إلى واقع ناجح تجني ثماره شعوب العالم».

وقالت، «إننا نملك القدرة على تحقيق كل هذا، والواقع يشير إلى أن الإنسانية حققت قفزات عظيمة في العقود الماضية.. فبيانات الأمم المتحدة تظهر انحسار الفقر المدقع وانخفاض معدلاته إلى النصف، بينما زادت إمكانية توفير مياه الشرب زيادة هائلة، وتراجعت معدلات وفيات الأطفال، في حين تحققت قفزات كبيرة في محو الأمية وعدد الأطفال الذين يحصلون على التعليم المدرسي. كل تلك النجاحات تستحق أن نحتفل بها، وهي جديرة بأن تقودنا إلى الأمام في سعينا لإيجاد الحلول المبتكرة والمؤثرة، التي تستهدف كل مجال يحتاج منا إلى مزيد من الجهد والعمل».

وقالت «لقد اختار إكسبو 2020 دبي وضع أجنحة الدول في مناطق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بدلا من توزيع تلك الأجنحة توزيعا جغرافيا. وبهذا النهج، يزيل إكسبو 2020 دبي الحواجز والحدود التقليدية. على سبيل المثال، نجد أن بلاد الصين وهندوراس والنرويج وجنوب السودان صارت جيرانا في منطقة الفرص.

لا توجد حدود للمناقشات التي قد تجري، وفرص إحداث التغيير، التي قد تتاح.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.. إن تنظيم حدث دولي بهذا الحجم الضخم يظهر مدى نشاط دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرتها على توحيد العالم وتشجيع تبادل الأفكار والثقافات. هذا التنظيم يسلط الضوء على رؤية بلادنا القوية للمستقبل، ونحن نغرس روح الإبداع والتفاؤل هذه في عقول الأجيال المقبلة، لأن إكسبو 2020 دبي سيكون حدثاً تاريخياً بكل ما تحمل الكلمة من معان - ليس لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ونحن ندنو من الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، ولكن للعالم كله أيضاً.(وام)