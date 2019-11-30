شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية والمشروبات" يتصدر قائمة القطاعات المتراجعة بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الأغذية والمشروبات، قائمة القطاعات المتراجعة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.5%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.8%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، فقطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%. كما تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1.2%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والكيماويات بنسبة 0.8%، وأخيراً قطاع البنوك بنسبة 0.6%.

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