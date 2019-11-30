5 نصائح لحماية بياناتك فى التسوق عبر الإنترنت.. لا تستخدم بريدك الشخصى

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و"البلاك فرايداى" هو عبارة عن حدث سنوى يقام فى آخر جمعة من شهر نوفمبر، وتطلق خلاله المتاجر عروض وتخفيضات على الهواتف والملابس والأجهزة الكهربائية ومنتجات أخرى، ويرجع سبب ظهورها إلى الأزمة التى مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنين، إذ مرت بظروف اقتصادية صعبة، ما أدى إلى ركود فى حركة الأسواق ووقوف حركة البيع والشراء الأمر الذى اضطر أصحاب المحلات التجارية والسلع لبيع بضاعتهم بأقل من ثمنها.
ولحماية بيانات الشخصية عند التسوق عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:1- تعامل فقط مع المواقع التى تملك سياسات واضحة للخصوصية والتى يجب أن تسرد تفصيلاً نوع البيانات التى يحتفظ بها البائع، وكيفية استخدامه لهذه البيانات.
2- قم بتثبيت برامج الكمبيوتر التى تحمى بياناتك وتضمن خصوصيتها، كبرامج مكافحة الفيروسات والتجسس وبرامج الحائط النارى ومزيلات الكوكيز.
3- لا توافق على التعامل المستقبلى مع البائع عند ملئك لاستمارة الشراء إلكترونياً إلا إذا وددت استقبال المواد الدعائية منه.
4- قم بالإدلاء بالمعلومات التى تود الافصاح عنها ولا تدلى بأكثر مما ترغب فى إعلام البائع به.
5- استخدم بريد إلكترونى غير بريد الشخصى عند استخدامك للإنترنت حتى تمنع المحتالين من اختراق خصوصية بياناتك.
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