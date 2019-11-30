شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي آخر جلسات نوفمبر على انخفاض لكنها تحقق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات آخر جلسة بنوفمبر/تشرين الثاني في ظل الشكوك المرتبطة بالمفوضات التجارية بين واشنطن وبكين فضلا عن ضعف أداء قطاع الطاقة نتيجة هبوط أسعار النفط، لكن "وول ستريت" حققت مكاسب هذا الأسبوع ومكاسب شهرية أيضا.



ولم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل أو نتائج للمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، ورغم تصريحات إيجابية عن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للتوقيع.



وشهدت "وول ستريت" جلسة قصيرة يوم موسم التسوق "الجمعة السوداء" الذي جاء بعد عطلة عيد الشكر يوم الخميس.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 5.1% وأغلق عند 55.17 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.5% ومكاسب شهررية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 55.02 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 2.3% وأغلق عند 62.43 دولار للبرميل، وسجل مكاسب شهرية بنسبة 3.7% وخسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 28051 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6% ومكاسب شهرية بنسبة 3.6%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 28119 نقطة وأقل مستوى عند 28042 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 8665 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7% ومكاسب شهرية بنسبة 4.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 8697 نقطة وأقل مستوى عند 8664 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد ترراجع بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3141 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1% ومكاسب شهرية بنسبة 3.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 3150 نقطة وأقل مستوى عند 3139 نقطة.