شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض مع تقليص الصين وارداتها من الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة متأثرةً بخفض الصين وارداتها من السلعة الزراعية من الولايات المتحدة بالتزامن مع عدم اليقين المحيط بالمفاوضات التجارية بين البلدين.



وبلغت صادرات أمريكا من الصويا على أساس أسبوعي 1.7 مليون طن، وهو ما تجاوز تقديرات محللين بتحقيق صادرات تتراوح بين 600 ألف طن و1.2 مليون طن.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير أن الصين اشترت 831 طن من الصويا في الأسبوع الماضي شملت 466 ألف طن من وجهات غير معلومة.

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ولا تزال الأسواق في ترقب لمزيد من الإشارات حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين خاصة بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون يؤيد المتظاهرين في هونج كونج مما أثار غضب الصين.



ولم يتم بعد الإعلان عن موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين أمريكا والصين رغم التصريحات الإيجابية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الىجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% وأغلقت جلسة الجمعة عند 9.05 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سسعر عند 9.13 دولار وأقل سعر عند 9.05 دولار.