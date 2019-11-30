شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر بنسبة 5.6% في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام تعاملات الجمعة لكنها سجلت خسائر شهرية في ظل إقبال المستثمرين في نوفمبر/تشرين الثاني على أسواق الأسهم مما دفعها نحو مستويات قياسية بينما عزفوا عن المعادن النفيسة كملاذ آمن.



وجاء ذلك نتيجة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واقتراب البلدين من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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ورغم هذا التفاؤل، إلا أن البعض لا يزال يشكك في قدرة أكبر اقتصادين في العالم على تجاوز الخلافات الرئيسية والالتزام باتفاق تجاري حاسم.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي نهاية التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 17.055 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر شهرية بنسبة 5.6%، بينما بلغ أعلى سعر اليوم عند 17.055 دولار وأقل سعر عند 16.80 دولار.