شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال تعاملات آخر جلسات شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ تراجعت بورصة السعودية بنسبة 2.52%، وخسر رأس المال السوقى 53.7 مليار ريال، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر بقيمة 4.6 مليار ريال، ودفع قطاع البنوك بورصة دبى للمنطقة الحمراء، فيما ارتفعت بورصتا البحرين والكويت مدفوعين بقطاع البنوك.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.52% خاسراً 203.55 نقطة ليغلق عند مستوى7859.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 549.66 مليون سهم بقيمة 15.06 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهى، وتراجعت القيمة السوقية خلال الأسبوع بنحو 53.7 مليار ريال لتصل إلى 1.844 تريليون ريال.

وتراجع ببورصة السعودية، قطاع الاتصالات بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.03%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.3%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.16%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 119.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10147.88 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 4.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 562.181 مليار ريال، بنسبة انخفاض 0.81%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 378.62 مليون سهم بقيمة 2.27 مليار ريال عبر تنفيذ 39.29 ألف صفقة، وتراجع 26 سهماً فيما ارتفع 17 سهماً واستقرت 3 أسهم.

وهبطت ببورصة قطر 6 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.5%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، فقطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، بينما ارتفع النقل وحيداً بنسبة 1.02%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وسط زخم ملحوظ فى نشاط التداول وخاصة على أسهم قطاع البنوك والقياديان بالسوق.

وصعد المؤشر العام بنسبة 2.47% رابحاً 142.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5928.27 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 3.26% رابحاً 205 نقطة ليغلق عند مستوى 6519.36 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% رابحاً 12.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.01 نقطة.

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وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 872.34 مليون سهم بقيمة 187.09 مليون دينار.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.2% خاسراً 5.58 نقطة ليغلق عند مستوى مستوى 2678.70 نقطة، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.442 مليار درهم ليغلق عند مستوى 364.319 مليار درهم.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.8% بضغوط هبوط سهم الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3%، بعد إغلاق فترة الاكتتاب للأشخاص المؤهلين فى الأسهم الجديدة التى تم إصدارها بموجب زيادة رأس المال، وبلغت تغطية الاكتتاب بنحو 2.8 مرة من إجمالى حجم الزيادة ما نتج عنه زيادة إجمالى الالتزامات الممولة بمبلغ 18 مليار درهم.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 3.2%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.1%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.41% رابحاً 21.3 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.95 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 24.60 مليون سهم، بقيمة التداول 5.12 مليون دينار.

وارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 2.22% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى، وتلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.01% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، بينما هبط وحيداً قطاع الصناعة بنسبة 1.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين.