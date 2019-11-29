شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بشكل طفيف بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات إيجابية ووسط هدوء في التعاملات بسبب موسم التسوق الذي يعرف باسم "الجمعة السوداء" والذي يعقب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.



ويقترب موعد الانتخابات العامة المبكرة في المملكة المتحدة مع انطلاق الحملات الانتخابية واحتدام المنافسة لكسب أكبر عدد من المقاعد.



وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على حساب حزب العمال المعارض بزعامة "جيريمي كوربين".

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وحال فوز "جونسون" ورفاقه بأغلبية المقاعد البرلمانية، ربما يتمهد الطريق أمام الحكومة القادمة لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020 لتنتهي بذلك فترة دامت أكثر من ثلاث سنوات ونصف من عدم اليقين.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع صافي الإقراض للأفراد بالمملكة المتحدة بحوالي 5.6 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي من توقعات عند 4.5 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العملة البريطانية أمام الدولار بحلول الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2936، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2942 وأقل سعر عند 1.288.