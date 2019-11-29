شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه يسجل خسائر شهرية وأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة مع هدوء ضغوط الدولار الذي تراجع أمام أغلب العملات الرئيسية وإن كان بشكل طفيف، كما تلقى المعدن النفيس دعما من المخاوف والشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وشهدت تعاملات اليوم هدوءا في ظل موسم التسوق "الجمعة السوداء" الذي يأتي بعد عطلة "عيد الشكر" في الولايات المتحدة.



وتترقب الأسواق نتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين واحتمالات التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين على خلفية التصريحات الإيجابية.

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ومع ذلك، هناك شكوك بشأن مدى التقدم المحرز في المفاوضات ومدى الالتزام من الطرفين ببنود الاتفاق المحتمل.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفع الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% إلى 1460.8 دولار للأوقية، وسجل خسائر شهرية بنسبة 3.5% وخسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1472.9 دولار وأقل سعر عند 1459.1 دولار.