شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» شريكاً أساسياً لكأس الدرعية للتنس والان نبدء بالتفاصيل
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "تُعد استضافة حدث دولي للتنس في المملكة لأول مرة علامةً فارقةً في بلادنا، فهو استثمار في الرياضة والمواهب والمواطنين، ونفخر بمشاركة أرامكو السعودية في كأس الدرعية للتنس لكي نعمل معًا على إشراك وإلهام المجتمع في المملكة من خلال رياضة التنس، وبوجود ستة من أفضل نجوم التنس العالميين من ست دول أكدوا مشاركتهم في البطولة، لذلك كان من الطبيعي أن يكون للبطولة راع عالمي رئيس".
وتأتي هذه الرعاية لأكبر بطولات التنس التي تقام لأول مرة بالمملكة، لما تتمتع به أرامكو من تاريخٍ طويلٍ في دعم برامج ومبادرات المواطنة في المملكة، وذلك من خلال إسهامها في دعم المجتمعات التي تعمل فيها، حيث تسعى لتسخير إمكاناتها وطاقاتها من خلال مجموعة واسعة من البرامج بغية إحداث فارق حقيقي في قدرة الأفراد على تحقيق مستقبل ناجح لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» شريكاً أساسياً لكأس الدرعية للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.