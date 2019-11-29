شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، جلسة تداول مختصرة اليوم على انخفاض.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً 112.59 نقطة، أو 0.4 بالمائة، إلى 28051.41 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 12.65 نقطة، أو 0.4 بالمائة، ليغلق عند 3140.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.70 نقطة، أو 0.46 بالمائة. إلى 8665.47 نقطة.