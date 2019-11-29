شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 4.6 مليار ريال خلال أسبوع..ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 1.16% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.16%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 119.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10147.88 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 4.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 562.181 مليار ريال، بنسبة انخفاض 0.81%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 378.62 مليون سهم بقيمة 2.27 مليار ريال عبر تنفيذ 39.29 ألف صفقة، وتراجع 26 سهماً فيما ارتفع 17 سهماً واستقرت 3 أسهم.

وهبطت ببورصة قطر 6 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.5%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، فقطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، بينما ارتفع النقل وحيداً بنسبة 1.02%.