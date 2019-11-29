شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 4.6 مليار ريال خلال أسبوع..ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 1.16% والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 378.62 مليون سهم بقيمة 2.27 مليار ريال عبر تنفيذ 39.29 ألف صفقة، وتراجع 26 سهماً فيما ارتفع 17 سهماً واستقرت 3 أسهم.
وهبطت ببورصة قطر 6 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.5%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، فقطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، بينما ارتفع النقل وحيداً بنسبة 1.02%.
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