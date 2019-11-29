الاقتصاد

الدولار يتراجع قليلاً مع تجدد الشكوك بشأن المفاوضات التجارية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف أمام اغلب العملات الرئيسية، وذلك مع تجدد الشكوك بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


ورغم تصريحات متبادلة من الولايات المتحدة والصين بشان قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين، إلا أن الشكوك تسربت إلى المستثمرين حول مدى تحقق ذلك أو التزام الطرفين ببنود الاتفاق المحتمل مع تأجيل التفاوض على المرحلة الثانية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

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وهدأت التعاملات اليوم في الأسواق العالمية بالتزامن مع حدث "الجمعة السوداء" الذي يلي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.


وتجدر الإشارة إلى أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع الثالث، بينما كانت القراءة الأولى عند نمو بنسبة 1.9%.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.

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