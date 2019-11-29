شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار 4 قروش خلال شهر نوفمبر ليسجل 16.05 جنيها للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 4 قروش، خلال شهر نوفمبر، ليسجل 16.05 جنيها للشراء، و16.15 جنيها للبيع بالبنك الأهلى مقابل 16.09 جنيها للشراء، 16.19 جنيها للبيع بداية الشهر، وسط توقعات بنوك الاستثمار بتراوحه بين 16-17 جنيه حتى نهاية العام.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.06 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة16.05 جنيه للشراء.

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16.15 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.09 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.