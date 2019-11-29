شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تدشين كتيب حول مجالات وفرص الاستثمار بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت مجموعة السفراء الأفارقة في القاهرة حفلا لتدشين الكتيب الذي أعدته المجموعة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حول مجالات وفرص الاستثمار بالدول الأفريقية.

وقد أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، خلال الحفل أهمية دور وزارات الخارجية والسفارات في دفع جهود التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين الدول الأفريقية، وهنأ السفارات الأفريقية على تدشين الكتيب، وأشاد بالدعم المقدم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لإصداره، ولكافة الجهود الرامية لتحقيق تكامل اقتصادي يلبي طموح الشعوب الأفريقية في التقدم والرخاء.

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