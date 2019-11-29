شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب أرامكو يجمع 166 مليار ريال مع نهاية الجزء الخاص بالأفراد والمؤسسات مستمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت سامبا كابيتال، مدير الاكتتاب فى الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية، إن الشركة باعت حوالى 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال "12.64 مليار دولار"، إلى المستثمرين الأفراد، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال (31.69 مليار دولار) فى الاثنى عشر يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وبذلك يبلغ قيمة الطلبات الإجمالية للأفراد والمؤسسات حسب الإحصائيات الأولية 166 مليار ريال "44.27 مليار دولار".

وبلغ عدد الأفراد المشاركين في الاكتتاب 4.9 مليون مكتتب، بنسبة تغطية 148%.

وقالت سامبا في بيان اليوم الجمعة إن طلبات المستثمرين من المؤسسات في الطرح الأولي شملت 54% من شركات سعودية و24.1% من صناديق سعودية و10.5% من مستثمرين غير سعوديين.

يذكر أن اكتتاب المؤسسات مستمر إلى يوم 4 ديسمبر، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم يوم 5 ديسمبر.

وأوضحت رانيا نشار، نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال بأنه لا شك أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشراً على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى سمعة ومكانة "أرامكو السعودية" بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، ويؤكد على صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة اقتصادنا الوطني عموماً.

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وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.