شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بشكل حاد رغم هدوء التعاملات..والخام الأمريكي ينخفض 4.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بشكل حاد بالتزامن مع هدوء التعاملات بسبب الجلسة المختصرة في "وول ستريت" عقب عطلة "عيد الشكر".



وتعرض الخام للضغوط في آخر جلسات نوفمبر/تشرين الثاني في ظل الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وعدم إعلان أي من مسؤولي واشنطن أو بكين بعد عن موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت الأربعاء الماضي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

Advertisements



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 55.45 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 55.2 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 2.2% إلى 62.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.