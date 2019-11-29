شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي وسط هدوء في التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الهادئة بالتزامن مع مواسم التسوق في الولايات المتحدة وبعض الدول بمناسبة الجمعة السوداء.



وتعرضت عملات السلع وأسواق الأسهم لضغوط اليوم نتيجة عدم اليقين والشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ولم يتم الإعلان بعد عن نتائج هذه المفاوضات أو عن موعد التوقيت الخاص بجلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين.

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ورغم ذلك، هناك شكوك حول مدى استدامة هذا الاتفاق أو مدى الجدية في التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق النهائي.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن القراءة الشهرية من الناتج المحلي الإجمالي في كندا استقرت عند نمو بنسبة 0.1%، وهو ما اتفق مع التوقعات.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:09 بتوقيت جرينتش عند 0.7528، وسجل أعلى سعر عند 0.7536 وأقل سعر عند 0.7506.