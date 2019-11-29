شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "وول مارت" يرتفع مستفيدا من مشاكل المنافسين وموسم التسوق في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "وول مارت" خلال تعاملات اليوم مستفيدا من المبيعات القوية في موسم التسوق مع بداية عيد الشكر أمس والجمعة السوداء اليوم، ويرى محللون أن "وول مارت" ستكون أكبر المستفيدين بجانب "تارجت".



يأتي ذلك وسط إضراب عمال "أمازون دوت كوم" في عدد من مراكزها ومستودعاتها بالولايات المتحدة وألمانيا تزامنا مع موسم الجمعة السوداء، وهو ما يضرها ويفيد متاجر تقليدية مثل "وول مارت".



وتقدم المتاجر بمختلف أنواعها خصومات وعروض مختلفة على شتى السلع والخدمات من شحن وتعبئة وتوصيل وغيره في هذا الموسم لجذب أكبر عدد من المستهلكين.

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وفي سياق متصل، يرى مشرعون فرنسيون ضرورة حظر موسم الجمعة السوداء في الدولة الأوروبية بسبب ما يسببه من تراكم للنفايات والقمامة وشره في التسوقعلى غير المعتاد.



وأشارت توقعات إلى أن موسم عيد الشكر أمس شهد مبيعات على الإنترنت فقط بنحو عشرين مليار دولار عالمياً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "وول مارت" بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 119.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 119.9 دولار وأقل سعر عند 118.9 دولار.